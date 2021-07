Vaccination contre le Covid-19 : Fribourg lance la vaccination mobile et facilite la prise de rendez-vous

Le canton envoie trois équipes mobiles sur le terrain, à partir du 10 août. Par ailleurs, il sera désormais possible de choisir sa date de rendez-vous en s’inscrivant.

Plus de la moitié des Fribourgeoises et Fribourgeois (53%) sont aujourd’hui vaccinés avec au moins une dose, ont indiqué, mercredi après-midi, les autorités fribourgeoises, dans un communiqué, et lors d’un point presse. Et même si la vaccination sans rendez-vous et celle des jeunes de 12 à 15 ans attirent plusieurs milliers de personnes depuis quelques semaines, les autorités constatent une érosion du mouvement.



La Direction de la santé et des affaires sociales adapte donc sa stratégie, s’inspirant des modèles d’autres cantons. Dès le 10 août, trois équipes de vaccination sillonneront différentes communes pour aller au plus près de la population. L’une de ces équipes disposera même d’un véhicule de vaccination, ce qui lui permettra une meilleure flexibilité. Pour des raisons logistiques, la vaccination mobile s’adresse uniquement à des personnes en dessus de 18 ans.