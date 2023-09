Fribourg: Le Canton mise sur le photovoltaïque chez les particuliers

Le photovoltaïque a du vent en poupe à Fribourg: le Conseil d’État souhaite répandre les technologies du solaire sur l’ensemble de son territoire. Il met ainsi la priorité sur deux démarches: implanter des panneaux sur les bâtiments et les infrastructures existantes, ainsi qu’au sol, en zone à bâtir et sur des terrains où le solaire serait particulièrement efficient. Le Canton met tout de même un point d’honneur: les panneaux photovoltaïques ne devront pas obstruer les structures et sites protégés. Cette démarche contraste avec un rapport du Contrôle fédéral des finances qui suggérait d’investir davantage sur le solaire en région alpine.