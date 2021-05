Coronavirus - Fribourg, le canton romand qui a le moins vacciné

Cette différence de traitement s’explique en premier lieu par l’âge des Fribourgeois. Les personnes de 65 ans et plus, l’un des critères pour recevoir des doses au début de la campagne de vaccination, ne représentent que 16% de la population contre près de 19% à l’échelle nationale. De plus, la Direction de la santé et des affaires sociales promet une accélération. «Cette semaine, nous allons administrer 17’500 doses», affirme la porte-parole Claudia Lauper.