Fribourg: Le photographe pervers qui avait échappé à la prison sera rejugé

Le Tribunal fédéral a tranché: pour lui, on ne peut pas écarter les témoignages des victimes.

Le quadragénaire avait été acquitté en appel des faits les plus graves qui lui étaient reprochés. Il devra être rejugé, a décidé le Tribunal fédéral. (Image d’illustration) Freepix / Image de fxquadro

Le revirement de la justice fribourgeoise avait secoué les victimes, mais aussi les observateurs. Un photographe de 46 ans, est accusé d’avoir abusé sexuellement d’une dizaine de femmes, dans son studio, à la faveur d’un shooting. Début 2021, en première instance, l’homme avait été reconnu coupable de viol et de contrainte sexuelle et avait écopé de 11 ans de prison. Une peine presque deux fois plus lourde que ce qu’avait requis le procureur.

Son incarcération avait été immédiate, tout comme sa libération à l’issue du procès en appel où il avait été acquitté des charges les plus lourdes. Le Tribunal cantonal fribourgeois avait uniquement retenu les faits de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues car le photographe amateur avait filmé les ébats à l’insu des plaignantes. Sa peine avait été réduite à 30 mois de prison, dont 15 mois avec sursis. Dans son jugement, la Cour avait écarté les témoignages des jeunes femmes, estimant que les vidéos tournées par l’accusé constituaient «une preuve directe et objective des faits bien plus fiable que les déclarations des parties».

Jugement arbitraire à plus d’un titre

Saisi d’un recours du Ministère public fribourgeois, le Tribunal fédéral (TF) a tancé cette manière de faire et a estimé que le Tribunal cantonal avait versé dans l’arbitraire sur plusieurs points. Pour les juges de Mon-Repos, les photographies et vidéos ne peuvent constituer une preuve exclusive et objective car ces images ne reflètent pas le comportement qu’a eu le photographe durant le shooting de plusieurs heures qui a précédé. Le TF estime aussi que la Cour fribourgeoise ne pouvait pas écarter sans autre ni les témoignages des victimes, ni les expertises sexologiques qui soulignaient que les jeunes femmes se trouvaient dans des états de dissociation ou de sidération qui leur ôtaient tout pouvoir de résistance.

En s’écartant des déclarations des victimes sur leur absence de consentement et en ne retenant que sa propre analyse des photos et des vidéos, le Tribunal cantonal fribourgeois a versé dans l’arbitraire, conclut le TF. Le recours du Ministère public a donc été admis et le jugement précédent annulé. L’affaire est renvoyée à la justice fribourgeoise pour un nouveau jugement, qui devra tenir compte de l’avis du TF.