Élection fédérales 2023: le PLR sort le grand jeu pour lancer sa campagne

Le PLR Suisse a tenu samedi sa journée en présence d’un millier de personnes à la BCF Arena de Fribourg. Le parti a lancé sa phase clé de sa campagne électorale, en présence de ses deux conseillers fédéraux Karin Keller-Sutter et Ignazio Cassis. «Dans ce pays, nous sommes synonymes de renouveau et non d’immobilisme. La politique suisse a besoin de toute urgence de plus d’impulsions libérales-radicales. Nous sommes les seuls à représenter cette voix libérale», a lancé le président Thierry Burkart.