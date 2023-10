Fribourg: Le président du Conseil d’Etat finira l’année à pied

Pincé au volant mercredi soir, le président du Conseil d’État n’a pas attendu pour en parler. Jeudi, Didier Castella (PLR) a indiqué sur Facebook avoir été contrôlé à la sortie d’un repas officiel, relate le site de «La Liberté». Bilan: une alcoolémie de 0,41 mg/l d’air expiré (soit 0,82‰) et un retrait de permis d’au moins 3 mois, selon les textes légaux. Cela le contraindra à une «certaine gymnastique» pour mener à bien son mandat, a-t-il écrit, avant de promettre de se montrer plus attentif et avisé à l’avenir afin de ne pas commettre à nouveau une telle «erreur d’appréciation».