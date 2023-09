Fribourg: Les critiques contre une lecture de drag queen ont fait un bide

La drag queen Tralala Lita donne des lectures dans des bibliothèques et en a mené une à Fribourg en juin.

Le Conseil d’État fribourgeois est resté de marbre face à une question qui lui avait été adressée par deux députés UDC, Nicolas Kolly et Ivan Thévoz. Ceux-ci s’agaçaient d’une activité, appelée «Drag Queen Story Hout», organisée par une bibliothèque de la ville de Fribourg et qui avait été annoncée sur le site de la Ville. «Ce type d’évènement pour un si jeune public nous laisse perplexes. La construction de l’identité d’un enfant est un sujet complexe et nous doutons fortement que ce genre d’activité soit approprié à un si jeune public», ont écrit les deux élus.