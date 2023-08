Les écoliers germanophones plus friands des congés joker à Fribourg

Les congés injustifiés à l’école obligatoire sont bien plus répandus en Suisse alémanique avec une quinzaine de cantons autorisant de telles absences. En Suisse romande, le Jura a longtemps été le seul à offrir, dès 2010, cette possibilité aux parents. Le canton de Fribourg a sauté le pas en 2022 et pour cette rentrée 2023, c’est le Valais qui tente l’expérience avec également deux jours de congé injustifiés. Ce dernier impose toutefois des conditions plus stricte avec un délai d’annonce fixé à un mois et l’interdiction d’ajouter le congé à des vacances.