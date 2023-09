Fribourg: Les microfermes, outils écologiques, veulent être reconnues

Non, ces producteurs de fruits et légumes ne pratiquent pas une agriculture «de loisir». Les représentants de plusieurs «microfermes» se sont réunis dimanche, à Fribourg, pour casser ce préjugé et présenter leur toute nouvelle association suisse, destinée à mieux faire connaître ces petites structures. Ils défendent la nécessité de la production alimentaire à petite échelle dans la transition écologique, écrit «La Liberté». Et c’est d’abord pour obtenir de la reconnaissance que cette association a été créée. Le journal estime à une centaine le nombre de petites exploitations dans le pays.