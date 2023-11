Fribourg: Les publicités sexistes seront bientôt interdites

Après Genève, le Valais, Neuchâtel et Vaud, c’est au tour de Fribourg de rejoindre le panthéon des cantons ayant interdit les publicités sexistes dans l’espace public. Le Conseil d’État a accepté mardi 7 octobre une motion déposée par les élus Alexandre Berset (FR/Les Verts) et Carole Baschung (FR/Le Centre) allant en ce sens. L’exécutif estime que «les supports médiatiques modèlent les préjugés et jouent un rôle considérable dans les représentations des genres, dans l’image qu’ont les femmes d’elles-mêmes et dans la manière dont les hommes perçoivent les femmes», peut-on lire dans un communiqué paru lundi.