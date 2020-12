Une caserne bien rénovée

Ce même vendredi, le Conseil fédéral a annoncé qu’il apporterait son soutien financier à la rénovation prévue de la caserne où vivent les gardes au Vatican. «Depuis sa construction au début du 19e siècle, la caserne n’a jamais fait l’objet de rénovation complète. Elle ne répond aujourd’hui plus aux standards actuels, ni en termes de conditions de logement et de vie, ni en termes de durabilité et d’écologie. Les travaux de rénovation permettront également de répondre aux besoins liés à la prochaine augmentation des effectifs, passant de 110 à 135 personnes», écrit le gouvernement. Le montant total des rénovations s’élève à 55 millions de francs. La Confédération participera à hauteur de 5 millions.