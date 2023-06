Vote par correspondance: Fribourg ne veut pas offrir le timbre

Parcimonie avec les dépenses

En fait, parmi les gens qui votent avant le dimanche du scrutin, seuls 26% utilisent les services de la Poste. Les trois quarts restants amènent leur enveloppe eux-mêmes. Et plus le district est rural, plus le dépôt est autonome. Plus on est dans les villes, plus la Poste s’en charge (lire encadré). «La prise en charge du port pour les élections et votations par l’État n’aura pas l’effet attendu», estime le gouvernement.