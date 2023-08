Fribourg«Notre but est de capturer les touristes en Gruyère»

Ce samedi, Bulle inaugure en grandes pompes ses nouvelles installations ferroviaires. En marge de la gare, c’est pour ainsi dire tout un quartier qui a vu le jour, avec des commerces, des bureaux, des logements ainsi qu’un hôtel. De plus, en transformant l’ancienne voie métrique gruérienne en voie large, des trains peuvent désormais circuler de Berne jusqu’à Broc-Fabrique, permettant ainsi aux voyageurs de se rendre sur l’un des sites touristiques les plus visités de Suisse sans transbordement.

Mais il ne s’agit là que de la pointe de l’iceberg, puisque le concept se veut plus général. «Notre but est de capturer les touristes en Gruyère. La région est souvent perçue comme un lieu de passage, voire une escale, dans un voyage. Ce qu’on veut maintenant, c’est que les touristes restent plusieurs jours chez nous afin de découvrir tous les atouts de la région», explique l’un des responsables de Cailler, chargé de développer le futur parc du chocolat. Ce dernier s’articulera autour de l’usine brocoise, qui s’apprête à fêter ses 125 ans, avec notamment une galerie permettant de voir les ouvriers à l’œuvre ou encore une serre où pousseront des cacaoyers.

Petit bémol toutefois, le bruit généré par les trains entre Bulle et Broc, qui circulent jusqu’à minuit, exaspère déjà les riverains. «On prend ça très au sérieux, mais on n’a pas de baguette magique pour arranger les choses. Il faudra du temps. On travaille tous les jours pour atténuer les nuisances, mais on n’est pas seuls. Nous sommes en discussions avec les services de la Confédération pour trouver la meilleure solution», concède Serge Collaud, directeur des TPF.