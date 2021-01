Dave Sutter et FR Gottéron n’on pas fait le poids face à Simon Bodenmann et les Lions Zurichois. Défaite 0-5 dimanche à domicile. (Patrick Straub/freshfocus)

Power-play fribourgeois inefficace

En fin de premier tiers-temps, Fribourg Gottéron a eu plus de cinq minutes avec un homme de plus sur la glace. Mais le power-play des Dragons, pourtant une arme, a été totalement inefficace. Alors que les hommes de Christian Dubé vivaient leur meilleure période, Zurich a inscrit le 0-2 par Simon Bodenmann (30e). Cette réussite leur a coupé les pattes et Marcus Krüger a inscrit le 0-3 avant la deuxième pause (37e).