Hockey sur glace – Fribourg offre un nouveau succès à son public

Comme un cadeau de Noël… Une belle affiche, bien emballée entre Fribourg et Lugano. Deux équipes en feu, à l’image de Nathan Marchon côté Dragon et Troy Josephs côté tessinois, qui auraient pu offrir un spectacle de saison. Mais il y a parfois des réveillons qui tournent court. Ce match n’a jamais vraiment décollé. Sans doute que la répétition des efforts conjuguée à une infirmerie bien remplie n’a pas aidé Christian Dubé. Le coach des Dragons a dû composer avec l’absence de Daniel Brodin, malade, qui est venu s’ajouter à celles de Mauro Dufner, Raphaël Diaz et Samuel Walser. En revanche, dans le camp tessinois, Chris McSorley pouvait composer avec tout son monde.