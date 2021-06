Basketball - Fribourg Olympic champion pour la 19e fois

L’adresse a fait la différence

Si Fribourg avait plutôt assuré dans les deux premières rencontres (87-68 et 82-66), dans ce troisième acte, c ’ est à l ’ adresse que les hommes de Petar Aleksic ont fait la différence. Avec un taux de réussite à 2 points (58%) et à 3 points (45%) supérieur à Starwings (51% et 32%), les Fribourgeois ont su garder leur avance dans les moments chauds. Ils ne menaient que d ’ une longueur à quatre minutes de la sirène finale, mais ont entré les tirs qu ’ il fallai t , ce que n ’ ont pas réussi les joueurs de Dragan Andrejevic.