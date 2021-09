Basketball - Fribourg Olympic dit déjà au revoir à l’Europe

Petar Aleksic et les Fribourgeois ont manqué l’ultime marche des qualifications.

Trois ans après sa seule apparition dans la compétition, Fribourg Olympic ne retrouvera pas la phase de poules de la Ligue des champions, le troisième échelon européen derrière les inaccessibles EuroLeague et EuroCup. Dans la bulle de P e ristéri, près d’Athènes, le champion en titre de Swiss Basketball League n’a pas réussi à franchir l’ultime marche des qualifications, vaincu par l’armada étrangère de Cluj (77-64).

Pourtant, ce sont bien les hommes de Petar Aleksic qui sont rentrés aux vestiaires à la mi-temps avec une courte avance (41-38). Mais c’était déjà presque un petit miracle, tant l’équipe roumaine s’était montrée impressionnante dans sa faculté à mettre les joueurs extérieurs fribourgeois sous pression, et d’autant plus que le coach de Saint-Léonard n’a pas pu utiliser son maître à joue r Kwamain Mitchell (3 fautes à la pause) à sa guise.

Sans son nouveau meneur américain, dépositaire du jeu fribourgeois en demi-finale contre Split mercredi, Olympic a peiné à se frayer un chemin vers le panier lors du troisième quart-temps, en témoignent ces six minutes sans marquer le moindre point (de 43-41 à 43-50). Cluj, dans le sillage de ses joueurs étrangers (Stewart, Guzman et Richard), a alors trouvé son rythme de croisière et infligé un solide 20-7 à son adversaire sur la période.