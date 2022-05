Basketball: Fribourg Olympic et Union Neuchâtel sont en finale

Union Neuchâtel termine le travail avec sang-froid

Six ans après, Union Neuchâtel est de retour en finale du championnat. L’équipe entraînée par Mitar Trivunovic a terminé le travail à domicile face à Massagno, dans l’acte IV des demi-finales, et s’évite un périlleux match 5 au Tessin.

Ce mardi, à la Riveraine, Union est resté maître de son destin à chaque instant, conséquence d’une partie rondement menée. À commencer par l’entame. Concernés en défense, agressifs en attaque et adroits face au panier, les Unionistes signaient un premier quart tonitruant, illustré par ces trois statistiques: deux fois plus de tirs tentés (18 contre 9), et de rebonds captés (10 contre 4), ainsi que 50% de réussite au tir. Le tout agrémenté des 8 points de Daniel Giddens, impérial dans la raquette. Neuchâtel se plaçait d’entrée dans une situation confortable. Massagno rééquilibrait les débats dès le deuxième quart, mais leurs hôtes conservaient l’avantage au score tout au long de la rencontre, à une courte exception près.

Ils avançaient ainsi avec une avance oscillant entre 1 et 7 points et se présentaient dans la dernière période avec les deux mains sur le guidon. On pensait même que le plus dur était fait à +7 à 6 minutes du terme, mais les Tessinois n’abdiquaient pas et, portés par les frères Mladjan au finish, semaient un vent de panique dans la salle.