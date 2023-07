Basketball: Fribourg Olympic prendra part à la Champions League

Pas de suivi à l’interne

Le Fédération suisse de basketball se défend toutefois d’avoir «oublié d'inscrire l'équipe fribourgeoise» pour cette compétition européenne et précise que le dossier a été adressé à l’employée du département compétition de la Basketball Champions League en charge de l’envoi et du suivi des formulaires d’inscription, et non à l’adresse générique visée sur le formulaire.