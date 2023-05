Fribourg ouvre une procédure pénale contre Gianni Infantino

Philippe Renz, avocat fribourgeois et gérant de la société de management sportif Sport7, vient de remporter une bataille dans la guerre qui l’oppose à la FIFA et à son président, Gianni Infantino. Par son intervention, le Ministère public fribourgeois a ouvert une enquête pénale contre le président et deux autres cadres de la FIFA, pour dénonciation calomnieuse, rapporte «La Liberté». A la base, tout part d’une dénonciation de l’avocat auprès du CIO, en 2020. L’homme de loi avançait, en bref, que la FIFA soutiendrait une forme de crime organisé sévissant dans les transferts de footballeurs. Ont suivi des plaintes de part et d’autre, finalement classées sans suite par le parquet fribourgeois. Mais Philippe Renz a fait appel au Tribunal cantonal, qui lui a donné raison et a ordonné la réouverture du dossier.