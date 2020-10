Transport : Fribourg parie sur la flexibilité du trolleybus à batterie

Dix véhicules, fabriqués par la société soleuroise Hess, vont remplacer au début de 2021 les trolleybus bimode, électrique et diesel, qui circulent depuis 16 ans.

Haut-parleur à l’avant

A tel point qu’un haut-parleur émettra du son à l’avant pour signaler son passage. Les dix véhicules, fabriqués par la société soleuroise Hess, vont remplacer au début de 2021 les trolleybus bimode, électrique et diesel, qui circulent depuis 16 ans. De quoi économiser entre 300’000 et 400’000 litres de diesel par an.

Les nouveaux trolleybus sont certes un peu plus chers, 1,3 million de francs l’unité, mais «ils sont plus respectueux de l’environnement et causent moins de bruit», a indiqué le conseiller d’Etat Jean-François Steiert, en charge des transports publics. Les émissions de CO2 diminueront de 800 tonnes par an.