C’est logiquement que les Zurichois ont ouvert la marque par Tim Berni (28e, 1-0). Le défenseur a profité d’un sacré travail préparatoire de Justin Sigrist pour marquer dans un filet désert. Empruntés offensivement mais meilleur dans le jeu, les Dragons ont profité d’un «blanc» de Maxim Noreau pour revenir au score. Yannick Herren, qui n’en demandait pas tant, a joliment pu tromper Waeber (33e, 1-1). Ce but a mis un terme à une série de sept matches sans but de la part de l’ancien lausannois.

Lors de l’ultime période, Zurich pensait avoir fait le plus dur en trompant une deuxième fois Reto Berra par l’intermédiaire de Sven Andrighetto (48e, 2-1). Mais Viktor Stalberg lui a répondu deux minutes plus tard (50e, 2-2). En fin de rencontre, Yannick Herren semble avoir inscrit le but décisif en supériorité numérique, mais les arbitres, après avoir revu les images, n’ont pas validé la réussite de l’ailier valaisan (57e). En prolongation, Marcus Krüger a marqué le but de la victoire (63e). De quoi aviver encore les regrets des Dragons.