Mené de deux buts après 20 premières minutes poussives (1re, Klingberg et 11e, Hofmann), FR Gottéron a toutefois corrigé le tir en deuxième période. Un premier but chanceux attribué au défenseur Jérémie Kamerzin (autogoal du gardien Leonardo Genoni) a remis les Dragons sur les bons rails (34e, 1-2). Les efforts fribourgeois ont ensuite été récompensés lorsque Samuel Walser s’est offert un solo de toute beauté pour égaliser à 2-2 (37e) après s’être faufilé entre la paire défensive Geisser/Diaz. Vendredi à Zoug et dans un style encore plus spectaculaire, le Canadien Chris DiDomenico avait lui aussi traversé toute la patinoire et ridiculisé la défense du EVZ avant de battre Genoni en solitaire.