Fribourg: Plus de 70 cambriolages de caves élucidés

Au cours des mois d’avril et mai 2023, plus de 70 caves ont été cambriolées dans différents quartiers de la ville de Fribourg. Quatre voleurs présumés ont été identifiés et interrogés. Selon l’enquête, il s’agit de deux duos qui agissaient indépendamment l’un de l’autre. La première équipe se composait de deux hommes sans domicile fixe de 58 et 45 ans. Une fille de 16 ans et un jeune homme de 17 ans constituaient la seconde paire de cambrioleurs présumés. Un homme de 43 ans, domicilié dans le canton de Fribourg, identifié comme receleur, a également interpellé.