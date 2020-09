Coronavirus : Fribourg prend 25 mesures pour relancer l’économie

Un plan de relance de 50 millions de francs a été adopté ce lundi par le Conseil d’État fribourgeois pour stimuler la compétitivité économique du canton et soutenir les personnes touchées par la crise du Covid-19.

Le Conseil d’État fribourgeois a arrêté 25 mesures pour stimuler la compétitivité économique du canton et soutenir les personnes les plus touchées par la crise. Ce plan de relance, pour un total de 50 millions de francs, vient s’ajouter aux mesures déjà prises pour un coût de 236 millions, dans le cadre du plan d’urgence

Au niveau du plan de relance, le Conseil d’État veut intervenir sur trois axes: soutien direct à l’économie dans les secteurs les plus touchés par la crise par des investissements immédiats, soutien aux personnes et renforcement de la compétitivité économique du canton par des aides à la recherche et au développement. Les objectifs sont de soutenir la consommation, stimuler les investissements et améliorer les conditions-cadres.