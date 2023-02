Basket: Fribourg prend ses distances sur Vevey

La soirée a donné lieu à deux duels bien plus disputés, en deuxième partie de tableau. Elle n'a malheureusement pas permis à Monthey de se rapprocher du bon wagon. Les Chablaisiens ont été battus à Lugano par les Tigers (82-81), après que John Chandler puis Kevin Langford ont eu des ballons pour faire passer les Valaisans devant dans les 40 dernières secondes. En face, les 14 points et 15 assists de Robert Zinn ont pesé lourd au décompte final.

Nyon a aussi le sourire. Les joueurs des rives du Léman sont allé s'imposer in extremis à Boncourt (58-60), sur un ultime lay up de Jérémy Jaunin à 19 secondes de la fin. Le meneur vaudois a terminé la rencontre avec 17 points et 4 assists sur sa fiche personnelle. Il a été bien épaulé par Devante Brooks, 14 unités et surtout 16 rebonds dans la besace.