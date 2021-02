Les Fribourgeois ont été bousculés lors des premières minutes de jeu et ont inscrit le 1-0 sur leur première occasion, par Sandro Schmid (1-0, 8e). À cet instant, ils étaient clairement bien payés. Cette réussite a eu le don de faire dérailler totalement Berne qui a ensuite aligné les mauvais choix. Killian Mottet (2-0, 14e) et Chris DiDomenico (3-0, 17e) ont assuré la victoire des Dragons après le premier thé. Cette troisième réussite a été inscrite avec deux hommes de plus sur la glace.

Comme ils en ont parfois l’habitude, les Fribourgeois ont levé le pied après avoir pris un large avantage. La seconde période a ainsi vu l’équipe de la capitale sortir la tête de l’eau et menacer plus souvent qu ’ à son tour la cage de Reto Berra. En supériorité numérique, le remuant Inti Pestoni a réduit l’écart (3-0, 38e). La défense des Dragons, plus compacte depuis un certain temps, a toutefois fait bloc autour de son propre but.