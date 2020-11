Coronavirus : Fribourg prolonge son soutien au commerce local via des bons

Afin de soutenir l’économie locale face à la crise sanitaire, le Conseil d’État fribourgeois a débloqué deux millions de francs pour financer une opération de bons d’achat à faire valoir auprès de commerces du canton.

Le Conseil d’État fribourgeois veut continuer à soutenir les commerces et prolonger l’action lancée cet été et qui a été un succès. Le canton a mis deux millions de francs sur la table afin d’accorder un rabais de 10% sur les bons Kariyon en vue d’achats auprès de commerces ou services fribourgeois.

L’opération démarre mardi. Les bons Kariyon, bénéficiant du rabais de 10% pris en charge par l’État, sont désormais valables auprès de l’ensemble des commerces et des prestataires de services locaux référencés sur la plateforme kariyon.ch, et non plus auprès d’un seul commerce, a indiqué lundi le canton de Fribourg.