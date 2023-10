Fribourg: Punaises de lit rapportées de vacances: personne ne veut payer

Airbnb noie le poisson

Les démarches de la Fribourgeoise sont restées lettre morte. «Les hôtes me disent ne pas être assurés contre les punaises de lit et qu’ils ne me rembourseront rien. Ma réclamation auprès du support d’Airbnb ne donne rien non plus», se désole-t-elle. Airbnb lui a seulement remboursé les 50 euros de frais de nettoyage de sa réservation. «J’ai été transférée d’un service à l’autre, en France comme en Suisse, sans obtenir gain de cause. Après plus d’un mois de palabres, il m’a été clairement signifié par téléphone, la semaine dernière, que je n’obtiendrais rien», raconte-t-elle. Airbnb n’a pas répondu non plus aux questions de «20 minutes».