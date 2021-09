Hockey sur glace : Fribourg ramène un bon point de Zoug

Les Fribourgeois ont tenu tête au leader jusque dans les prolongations.

Alors qu’ils restaient sur deux revers (à Ambri et à Bienne, déjà en prolongation), les Fribourgeois auraient pourtant pu prétendre à meilleur sort. En effet, ils furent bien plus proches de la victoire dans le dernier tiers. Pour preuve, ils ont adressé 21 tirs en direction d’un Leonardo Genoni encore une fois décisif. De leur côté, les Zougois n’ont inquiété un Reto Berra, lui aussi impeccable, qu’à six reprises. Mais voilà, les Fribourgeois n’ont pas réussi à trouver la faille et peuvent s’en mordre les doigts.