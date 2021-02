Boedker menace Berra et la défense fribourgeoise.

Après un début de match poussif, Fribourg Gottéron a profité de son premier power play de la soirée pour ouvrir la marque. Yannick Herren s’est retrouvé parfaitement démarqué devant Niklas Schlegel (9e, 1-0). À la suite de ce premier but, Lugano s’est créé les meilleures occasions mais n’a pas trompé un Reto Berra moins esseulé que ces derniers temps.

Le tiers-temps intermédiaire a entièrement appartenu aux Tessinois puisque Fribourg n’a tiré que six fois au but adverse. S’ils ont clairement manqué de tranchant par Tim Heed ou Mikkel Boedker, les Luganais auraient pu concéder un but à 5 contre 4 sur un contre de Samuel Walser. Le joueur de centre n ’ a toutefois touché que le poteau de Schlegel.