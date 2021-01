Personne n’aurait pu imaginer un tel début de match entre Grisons et Fribourgeois. Après moins de trois minutes, les visiteurs menaient déjà… 0-3 et Reto Berra était déjà renvoyé sous la douche. Lorsque Teemu Turunen marquait le 0-4 à Connor Hughes (10e), la soirée semblait pouvoir tourner au désastre pour les Dragons. Et puis Marc Abplanalp a inscrit un but qui semblait anecdotique (17e, 1-4) avant que la soirée ne devienne un peu folle.