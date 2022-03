Hockey sur glace – Fribourg reste au sommet, mais Zoug a pris sa revanche

Vingt-quatre heures plus tard, en Suisse centrale cette fois-ci, les deux équipes ont encore une fois démontré qu’elles représentent ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle dans le championnat de National League. Si les Dragons, tout de même moins fringants que la veille, ont pris le meilleur départ grâce à un but de Chris DiDomenico en power-play (4e, 0-1), les Zougois ont répondu par l’entremise de Grégory Hofmann, qui a surpris le gardien Reto Berra avec un tir à distance (9e, 1-1). Les Fribourgeois ont toutefois atteint la première pause avec une avance d’un but: DiDomenico et David Desharnais ont uni leurs efforts pour inscrire le 1-2 (12e). Le centre québécois a au passage inscrit son 19e but de l’exercice.