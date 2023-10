Fribourg: sa chienne sauvée, on lui réclame 9000 francs

Pour un Français d’Ardèche, les vacances passées cet été dans le canton de Fribourg vont coûter cher. Au mois d’août, à Vaulruz, sa chienne Gaïa était restée bloquée dans une canalisation après avoir suivi un renard. Les pompiers avaient dû faire appel à une société spécialisée pour percer le bas-côté de la route et la canalisation, et avaient mis la journée pour réussir à décoincer le Jack Russell pris au piège. Le propriétaire âgé de 25 ans a reçu la facture ces derniers jours: «9241 francs suisses, ça fait une sacrée somme! (ndlr: 9769 euros)», s’est exclamé le jeune homme à la radio France Bleu Drôme Ardèche . Il n’en revient pas.

Entre l’intervention de six pompiers (4000 francs), la mobilisation de plusieurs véhicules (1650 francs) ou encore l’utilisation de caméras pour localiser la chienne (2400 francs), c’est le prix à payer pour un tel sauvetage. Des frais auxquels s’ajoutent encore une part communale et des frais de dossier. Sur le moment, on avait pourtant prévenu le propriétaire que tout cela aurait un coût, «mais je ne m’attendais pas à cela. C’est démentiel, démesuré, a-t-il confié à la radio française. (…) J’ai plutôt l’impression qu’on s’est servi de ma détresse pour ma chienne pour se remplir les poches». Pour couvrir les frais, le maître de Gaïa peut compter sur la générosité de donateurs, qui ont rassemblé 2760 francs. Pour le reste, une association de protection des animaux, dont le jeune homme fait partie, a lancé une cagnotte en ligne. Mardi, la somme totale était en passe d’être atteinte.