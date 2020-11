La séance du Grand Conseil fribourgeois se déroulera à Forum Fribourg les 17 et 18 novembre.

Mardi 17 novembre, le Grand Conseil fribourgeois se prononcera sur une loi afin de permettre aux députés d’assister aux séances du plénum sans être présents physiquement, soit pour des raisons de santé, soit parce qu’ils présentent un risque pour autrui. Ils pourraient aussi voter à distance. Cette base légale est appelée à remplacer l’ordonnance parlementaire sur la participation virtuelle aux débats et le vote à distance pendant la pandémie, adoptée le 27 mai 2020. Cette dernière a dû été abrogée au profit d’un loi d’urgence, option mieux adaptée au niveau juridique.

Cette décision intervient alors même qu’un foyer de contamination a été découvert après une session du Grand Conseil, le mois dernier. Certains députés ne seront donc pas présents lors de cette session mais y assisteront de manière virtuelle: «Il est possible de participer à distance à la session. Toutefois, les débutés pas présents ne pourront pas voter sur la loi d’urgence. C’est seulement si cette dernière est acceptée qu’ils pourront prendre part aux prochains votes», signale Kirthana Wickramasingam, présidente du Grand Conseil 2020. Ce n’est donc que le plénum en présentiel qui pourra se prononcer. A noter qu’il faut au moins 56 députés présents physiquement pour pouvoir passer à un vote.

Cette façon de faire divise et certains députés sont mitigés. «Je trouve irresponsable de maintenir une session en présentiel, sachant que Fribourg est la deuxième région la plus touchée d’Europe par le coronavirus. Il faudrait pouvoir siéger entièrement en ligne», estime Christa Mutter, députée Verte. Du côté du PDC, François Genoud pense que le vote à distance est une bonne solution. «Mais seulement pour quelques personnes, si 80 personnes sur 110 ne viennent pas, ça n’a pas de sens», explique-t-il, avant d’affirmer qu’il est complètement opposé à une virtualisation complète des sessions du Grand Conseil.

Possibles participations virtuelles en Valais et à Neuchâtel

Aucun autre canton n’a encore franchi le pas dans le reste de la Suisse romande. Dans les cantons de Genève et du Jura, pour des raisons légales, aucune session virtuelle n’a eu lieu et ce n’est pas en projet. Pareil pour les votes, puisqu’il faut un minimum de personnes présentes ou des suppléants pour qu’une décision puisse être prise officiellement. Du côté du canton de Vaud, aucune activité parlementaires n’a été organisée par visioconférence. Néanmoins, certains députés ont évoqué cette possibilité, à commencer par Jean-François Chapuisat (Vert'libéral) qui, en juin, a déposé une motion afin de permettre la tenue de certaines commissions en visioconférence. Il a également déposé un postulat pour une solution de visioconférence fiable et sécurisée. Les deux interventions parlementaires sont en cours de traitement.