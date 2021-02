Une grosse bourde du gardien des Lakers Noel Bader a offert à Gaëtan Jobin son premier but en National League, inscrit depuis un angle impossible (3e, 0-1). Exactement soixante secondes plus tard, la défense saint-galloise s’est fabriquée un autogoal, attribué à Herren (4e, 0-2).

Les jeunes en évidence

La suite a permis aux Dragons de travailler leurs automatismes. Gunderson, Desharnais et DiDomenico ont concocté une superbe réussite en supériorité numérique (27e, 0-5) tandis que l’inévitable Mottet y est allé de son but (31e, 0-6), affichant désormais une série de huit matches d’affilée avec au moins un point inscrit avec les Dragons. Vukovic (36e, 1-6) et Wetter (39e, 2-6) ont réduit le score et évité ainsi une trop grande humiliation pour Rapperswil.