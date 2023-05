Basketball: Fribourg se qualifie pour sa 5e finale d’affilée

Les Lions de Genève ont vu leurs derniers espoirs d’atteindre la finale s’envoler face aux Fribourgeois. Marusca Rezzonico/Freshfocus

Deux heures avant le coup d’envoi, il y avait déjà comme une odeur de… fin de saison au Pommier. D’un côté, des Lions décimés avec Thomas Jurkovitz (touché à un genou mardi) et Maxime Signoroni (blessé à la salle de force) s’ajoutant à Bryan Colon à l’infirmerie et de l’autre un Fribourg Olympic qui s’était déplacé au bout du lac sans son entraîneur Petar Aleksic (malade) ni Antonio Ballard (qui a choisi ce samedi pour se marier).

«Je vais peut-être aller me changer et jouer», a alors lâché avec humour l’entraîneur des Genevois Dragan Andrejevic, pensif avant ce troisième acte des demi-finales des play-off. Au-delà de la plaisanterie, le technicien savait forcément dans son for intérieur qu’il aurait fallu un gros miracle pour empêcher le champion de se qualifier pour sa cinquième finale d’affilée. Qu’il n’y aurait pas de combat ou si peu…

Il était difficile en effet dans ces conditions de rivaliser avec un adversaire déjà supérieur sans cela, lui qui n’avait en plus jamais perdu contre les Genevois lors de ses six premières confrontations de la saison. Au pied du mur après leurs deux premières défaites dans cette série (86-82 et 99-71) à Saint-Léonard, les Lions ont bien essayé de poser, contre mauvaise fortune, encore une fois leur bon coeur sur le parquet, mais devant leur public, qui a voulu y croire, cela n’a pas suffi. L’espoir n’a duré que quinze minutes (30-26), après un petit festival d’Erik Thomas tandis que Keith Clanton s’était montré monstrueux sous les panneaux. Mais le temps à Mbala, Jankovic et Natan Jurkovic de régler la mire, d’accélérer la cadence et le tour était joué pour, au final, une terrible correction.

Il eut fallu un match parfait des six rescapés du Pommier mais ils n’avaient pas suffisamment de carburant dans leur moteur pour tenir beaucoup plus longtemps à ce rythme-là, que ce soit aux rebonds ou au niveau de leur adresse. Comme ce fut déjà le cas lors des deux premières rencontres à Saint-Léonard, Fribourg Olympic a pu compter sur plus de rotations d’un groupe construit pour un nouveau titre avec un Roberto Kovac qui s’est régalé derrière la ligne des trois points.

Les Genevois sont en vacances alors que les Fribourgeois ne connaissent pas encore leur adversaire en finale. Vainqueur ce samedi à Neuchâtel, Massagno mène désormais 2 à 1 dans sa série. La suite et peut-être la fin, c’est mardi à la Riveraine avant une finale prévue dès samedi prochain.



Lions de Genève - Fribourg Olympic 67-93 (32-42)