Hockey sur glace - Fribourg se relance contre Genève, Lausanne battu et Ajoie vainqueur

Les Dragons ont mis fin à leur série de défaites et plongent les Aigles encore plus dans le doute. Le LHC a perdu contre Davos, Ajoie a battu Zoug.

La joie des Fribourgeois après le premier but. Eric Lafargue

Un tir, un but. C’est parfois le scénario de rêve qui accompagne les débuts de match. Sur son premier engagement en zone offensive, Fribourg a immédiatement jeté comme un froid dans des Vernets où il régnait pourtant une chaleur suspecte pour une fin de mois de septembre. Une mise en jeu gagnée par David Desharnais et un missile de Daniel Brodin ont lancé les Dragons. Gauthier Descloux, de retour dans les buts touchait donc son premier puck en allant récupérer la rondelle au fond de son but.

Entre deux équipes qui ne brillent pas en ce début de saison, ce genre d’entame de match a forcément des conséquences. Néfastes pour les Aigles, à peu près en panne de tout depuis trois matches. Et positives pour des Dragons qui couchaient, eux, sur quatre défaites de rang. Les hommes de Christian Dubé ont su capitaliser tandis que les Aigles, eux, ont sombré, lentement mais sûrement.

Comme si cela ne suffisait pas, le 2-0 signé Jörg tombait une poignée de secondes après que Valterri Filppula a ajusté le poteau de Reto Berra. Dans l’enchaînement, Gauthier Descloux a endossé la responsabilité de ce 2-0 tant le tir de l’ailier du 4e trio offensif fribourgeois semblait inoffensif. Ce n’était décidément pas - une fois n’est pas coutume - le grand soir pour le gardien des Aigles qui n’avait pas franchement meilleur e mine sur l’envoi de la ligne bleue de Dave Sutter. deux minutes plus tard.

Difficile d’imaginer que ces Aigles, inexistants jusque-là, puissent inverser le cours d’une soirée où tout a souri à des Dragons tout simplement supérieurs. Filppula, un des rares Genevois qui a tenté quelque chose, a bien relancé un semblant de suspense. Mais son but en supériorité numérique n’aura finalement été qu’une pommade sur les maux qui rongent GE Servette depuis une semaine. Terriblement fragiles, les Aigles semblent mûrs pour une totale déconfiture contre Ajoie, samedi, dans un duel entre cancres qui se jouera avant tout dans la tête.

Il faudra juste éviter d’encaisser un but sur le premier tir ajoulot.

Lausanne se fait surprendre à domicile par Davos

Andres Ambühl sème la panique dans la défense lausannoise. Pascal Muller/freshfocus

C’est pourtant bien connu: on ne change pas une équipe qui gagne. John Fust n’a pas exactement reconduit, vendredi contre Davos, l’effectif vainqueur mardi dernier à Fribourg. En plus de l’acquisition en licence B de Loïc In-Albon (La Chaux-de-Fonds), le coach du Lausanne HC a surtout choisi de relancer le centre canadien Phil Varone, surnuméraire depuis le retour au jeu du capitaine Mark Barberio, et de laisser Cory Emmerton, pourtant excellent contre les Dragons, en tribunes. Un choix risqué dans un match que les Lions, sur leur patinoire, ne pouvaient tout simplement pas se permettre de perdre.

Mais l’entraîneur du LHC, en remettant Varone dans le bain, a donné suite à ses récents propos, lorsqu’il affirmait qu’il croyait toujours fermement aux qualités du playmaker canadien, un ancien « MVP » du championnat de AHL, l’antichambre de la NHL. Reste que Varone, auteur d’une prestation timorée, n’a pas justifié sa titularisation face aux Grisons. Avec cinq étrangers sous la main - et sans doute un sixième prochainement - le LHC dispose au moins de différentes options tactiques. La formule à deux défenseurs étrangers (Martin Gernat et Mark Barberio) semble toutefois se détacher.

Contre Davos, les Lausannois sont tout de même repartis sur les mêmes bases que face à Gottéron. À toute vitesse et avec confiance: le premier but est tombé après seulement 40 secondes de jeu. Le Tchèque Jiri Sekac, après une ouverture lumineuse de Mark Barberio, a facilement remporté son duel en solitaire face au gardien Gilles Senn (1e, 1-0). Mais en première période, le HC Davos a toujours répondu rapidement lorsque le LHC s’est enflammé. Yannick Frehner (7e,1-1) a gommé la réussite de Sekac, puis le défenseur Magnus Nygren, en powerplay (14e, 2-2) celle de Christoph Bertschy (8e, 2-1), le meilleur L ausannois vendredi.

Face à ce LHC au rythme trop décousu, les Grisons ont pris l’avantage en deuxième période grâce à une déviation du Tchèque Matej Stransky (22e, 2-3) et n’ont ensuite plus lâché le morceau. Les Vaudois ont tenté, en vain, de combler leur retard avant de s’effondrer en fin de match. Le tout sous les yeux de l’ancien directeur sportif et actuel GM du HC Davos, Jan Alston, que le LHC n’a d’ailleurs pas manqué de remercier pour ses dix années de service via l’écran géant en début de soirée.

Ajoie s’offre le champion en titre!

Déjà privé de deux de ses étrangers (Guillaume Asselin et Jérôme Leduc sont blessés), Ajoie n'a pas non plus pu aligner son renfort canadien des Ticino Rockets François B e auchemin (pas qualifié) pour la rencontre de vendredi contre Zoug.

Les Ajoulots ont fait le dos rond face à un champion de Suisse en feu (25 tirs dans le premier tiers!), qui a tout de même concédé l'ouverture du score par Hazen (22e), lequel a inscrit son tout premier but en National League.

Les Zougois ont passé l'épaule grâce à des réussites de Lander (30e) et Hansson (39e), avant l’égalisation inespérée de la 59e minute de Hazen, alors que les Jurassiens évoluaient à six joueurs de champ. Pour ne rien gâcher, le but de la victoire ajoulote est venu de la crosse de Ueli Hubert juste au début de la prolongation (62e). Cette victoire importante permet à Ajoie, toujours dernier avec 5 points, de rester au contact de Lausanne (5 pts) et Langnau (6 pts).

Dans les autres rencontres de la soirée, Langnau a été battu chez lui par Rapperswil (4-5), tandis que Zurich s'est imposé 5-2 contre Lugano, enchaînant une troisième victoire de rang en championnat.