Transports publics : Fribourg s’engage sur le chemin des machines à billets «cashless»

Fini les pièces et les cartes bancaires classiques: les nouvelles machines en test à Fribourg, notamment aux abords du funiculaire de la ville, sont de la génération, ne répondent plus qu’au «sans contact», via la puce NFC des cartes bancaires. Les TPF ont lancé ce lundi un projet pilote afin de recevoir le feedback des utilisateurs, sur le fonctionnement technique mais aussi sur le principe de cette nouvelle technologie. L’essai durera six mois, et est mené à Fribourg mais aussi à Bâle-Ville.