Killian Mottet oblige Sandro Aeschlimann à faire un exploit. Freshfocus

L’histoire est un éternel recommencement dit-on. Pourtant personne dans les deux équipes, surtout les entraîneurs, n’avait envie de revivre ce match complètement f(l)ou du 12 janvier. Souvenez-vous. Ce soir-là, lors d’une rencontre « portes ouvertes » , Davos menait en effet 3 à 0 après moins de trois minutes. Et puis 0 à 4 à la 10e. Personne, même les plus grands fans de Gottéron, n’aurait alors imaginé à ce moment-là un retour des Dragons qui s’étaient finalement imposés 7 à 6 après prolongation, l’inévitable Julien Sprunger égalisant lors de la dernière minute de jeu …

Tous les entraîneurs vous le diront, chaque match est différent. Enfin, on dit ça, mais cette fois-ci, c’est Fribourg Gottéron qui menait 5 à 0 après 33 minutes de jeu avant que… Davos ne revienne dans la partie. Incroyable mais vrai!

Trois semaines plus tard, donc, changement de scénario à la BCF Arena, avec, notamment, le retour dans l’alignement de Gottéron, de Daniel Brodin, qui n’avait plus joué depuis cinq parties. Le Suédois, qui remplaçait David Desharnais, avait faim de glace, mais il a manqué de rythme pour se mettre plus en évidence …

Face à un Davos qui restait sur six victoires d’affilée, les hommes de Christian Dubé, qui avaient, croyait-on, bien retenu la leçon, ont pris d’emblée le match par le bon bout, en laissant beaucoup moins d’espaces à un visiteur toujours aussi redoutable en contre. Il avait fallu un power play pour débloquer la situation, avec un but de Yannick Herren, à l’affût devant la cage après un service d ’ Andreï Bykov (9e).

Le Dragon joue avec le feu

Fribourg, bien décidé à ne rien lâcher, inscrivait le numéro deux trois minutes plus tard, Killian Mottet profitant à son tour d’une offrande du fils de Slava, pour atteindre la première pause avec deux buts d’avance. Logique.

À peine ressortis du vestiaire, c’était déjà trois à zéro. Treize secondes avaient suffi à Mauro Jörg pour tromper Sandro Aeschlimann, un gardien qui allait ensuite se faire lober par ce diable d’Andreï Bykov, en feu ce dimanche, pour le 4 à 0 (30e). Un jeune portier grison ensuite bien fébrile sur le 5 à 0 de Nathan Marchon (33e). Match terminé? Que nenni car Fribourg a l’art de jouer avec le feu … ,

Alors que Yannick Frehner avait réduit la marque vingt-quatre secondes plus tard, que Marc Aeschlimann doublait la mise pour son équipe (5-2, 36e), on pensait naïvement que les Fribourgeois n’allaient pas commettre la même erreur que jeudi à Berne où un relâchement coupable avait relancé les Ours tandis qu’ils étaient menés 4-1 et 5-2 avant que Julien Sprunger ne soit encore le sauveur pour un succès obtenu in extremis (5-6, 59e).

On s’est trompé. À croire que les Dragons aiment vraiment jouer avec le feu, Davos est revenu dans la partie pour marquer encore trois réussites (6-5, 47e) après un but de DiDomenico (45e) qui semblait être le dernier d’un après-midi riche en rebondissements à la BCF Arena. Loin de là. Après un but de Benoît Jecker, qui semblait avoir définitivement libéré les Fribourgeois (48e), on n’était toujours pas au bout de nos surprises. Oui, ce Davos qui marque beaucoup de buts cette saison, Davos s’est accroché jusqu’au bout (7-6) poussant Fribourg dans ses derniers retranchements. Mais quelles frayeurs…