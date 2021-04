Cette dernière rencontre dans la Valascia, Ambri-Piotta l’a parfaitement entamée avec un but en supériorité numérique de Brendan Perlini (4e, 1-0). Le tir du poignet a fait exulter les dizaines de tifosi présents sur le parking de la patinoire. Sandro Schmid (14e, 1-1) et Noele Trisconi (17e, 2-1) ont tout à tour trompé Benjamin Conz et Reto Berra. Les Léventins pensaient atteindre la première pause avec un avantage d’une longueur. Mais en power play, Chris DiDomenico a égalisé à… une seconde de la sirène.