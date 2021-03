Au cours d’une période initiale rythmée, c’est Lausanne qui a frappé en premier, après 65 secondes de jeu seulement. Denis Malgin a inscrit son 14e but de la saison, amené par Libord Hudacek et Brian Gibbons (2e 1-0). Mieux en jambes et plus inspiré, FR Gottéron a réagi moins de deux minutes plus tard, sur un tir de Samuel Walser qui a étonnamment trompé Tobias Stephan (3e 1-1), avant de passer devant grâce à un rebond exploité par l’ancien de la maison Yannick Herren (10e 1-2; son 11e but de la saison).