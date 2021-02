Killian Mottet a inauguré son statut de meilleur compteur de la ligue après moins de deux minutes de jeu. D’un tir surpuissant dont il a le secret, l’ailier des Dragons a ouvert la marque en supériorité numérique (2e, 1-0). Une minute plus tard, Andrei Bykov profitait d’un rebond pour inscrire le deuxième but. Sonné, Ambri-Piotta ne s’est pas relevé et Sandro Schmid a assuré la victoire des Dragons dès la 13e minute déjà. Le jeune joueur de centre a parfaitement dévié un tir de Julien Sprunger (3-0).