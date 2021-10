Hockey sur glace : Fribourg s’impose, pas Lausanne et Genève

Les Fribourgeois ont enchaîné un quatrième succès consécutif à Langnau. Le LHC a perdu contre Zurich et les Servettiens ont poussé Zoug en prolongation.

La joie des Fribourgeois après l’égalisation à 1-1. Martin Meienberger/freshfocus

À l’Ilfis, Gottéron est monté en puissance

Fribourgeois et Emmentalois n’étaient pas franchement d’humeur joueuse en début de partie. La période initiale, et son florilège d’actes manqués, a été pour le moins pénible à suivre. Tout ce qui a été entrepris d’un côté comme de l’autre n’a d’ailleurs abouti à rien. Jusqu’à ce que Harri Pesonen ne dévie entre les jambières de Connor Hughes et du bout de la canne une rondelle finement concoctée par Jesper Olofsson (17e).

La doublure de Reto Berra, malade, n’a pu empêcher l’ouverture locale. Juste avant puis juste après cette réalisation du Finlandais, Gottéron a eu ses chances. Les envois des défenseurs Raphaël Diaz, par deux fois, et Dave Sutter étaient cependant trop centrés pour que Robert Mayer ne capitule aussi facilement. Pour sa troisième présence devant les filets de Langnau, le gardien cédé par Davos a montré une belle solidité.

C’est surtout lors du tiers intermédiaire qu’il a eu l’occasion de se mettre le plus en évidence, lorsque les Dragons, privés également de leur Suédois Daniel Brodin (légèrement blessé), ont pris plus nettement le jeu à leur compte, sans parvenir, dans un premier temps, à revenir à la hauteur des Tigres. Ce qui leur a manqué, c’est cette capacité à se transcender en zone adverse.

Il était dit que rien ne serait facile pour Fribourg à l’Ilflis. À l’image du Top Scorer Killian Mottet, régulièrement remis à l’ordre par un défenseur adverse sitôt qu’il s’approchait d’un peu trop près de Mayer. La persévérance, c’est au final ce qui a permis aux hommes de Christian Dubé d’effacer leur retard à la 38e minute. Samuel Walser a réussi là où Chris DiDomenico, l’ancien enfant chéri des lieux, a échoué au départ de l’action. À force de gratter, de déranger dans le slot, le 1-1 est tombé. Vilain dans sa conception mais mérité dans le fond.

Revenu au score, Gottéron pouvait aborder le final sereinement. Lors de ses récents succès contre Zurich et Lugano, n’a-t-il pas fait la différence sur la longueur? Il en est allé de même vendredi. Lancé en profondeur par Samuel Walser, sa première soirée à deux points de la saison, Nathan Marchon a brillamment remporté son duel face à Mayer (49e).

Dans les derniers instants, Mauro Jörg a assuré le succès visiteur avec la complaisance d’Anthony Huguenin, coupable d’une perte de puck lourde de conséquence en sortie de zone (56e).

Le LHC a beaucoup donné, en vain

Lausanne a finalement craqué contre Zurich. Estelle Vagne/freshfocus

Lausanne passait un test, vendredi. Trois jours après avoir pris la mesure d’un petit Berne (4-1), les Lions – toujours sans Phil Varone (surnuméraire) – avaient l’occasion de confirmer leur dynamique positive face à un adversaire d’un tout autre calibre: Zurich, dont l’armada n’a pas débarqué dans la capitale olympique pour rigoler.

On disait le LHC inefficace et pas forcément récompensé à sa juste valeur en ce début de saison? Vendredi, les hommes de John Fust ont d’abord été heureux de rejoindre la première pause sur un score de parité (1-1). Mis en difficulté par l’intensité adverse, ils ont marqué en power play sur l’une de leurs cinq tentatives cadrées de la période initiale (6e Fuchs 1-0). Pour le reste, on a surtout vu Zurich exploiter sa vitesse sur les ailes. Et obtenir une égalisation méritée à la 17e minute de jeu (C. Baltisberger 1-1).

Lausanne a corrigé le tir lors d’un tiers médian beaucoup mieux maîtrisé, où il a cette fois été au niveau sur le plan de l’intensité. Entre deux solides équipes, on a dès lors assisté à une grosse bataille, durant laquelle on a pensé que l’occasion manquée de Mark Barberio (35e) se paierait cash. D’autant plus après la réalisation de Dario Trutmann (36e 1-2). Mais alors qu’il n’en menait pas large, le LHC a trouvé le moyen de recoller avant la deuxième sirène, grâce à l’abnégation de Cory Emmerton (40e 2-2).

Au final, au bout d’un duel marqué par la sortie sur blessure de Jiri Sekac qui pourrait favoriser le retour dans l’alignement de Phil Varone (samedi à Lugano?), la différence s’est faite derrière une malheureuse chute d’Andrea Glauser. Glissade dont a profité le Z pour inscrire le but de la victoire par l’intermédiaire de l’inévitable Denis Malgin (50e 2-3).

Lausanne a beaucoup donné, vendredi. En vain.

GE Servette cueille un point mérité à Zoug

Carl Klingberg inquiète la défense genevoise et Gauthier Descloux. Patrick Straub/freshfocus

Une fin de match de folie. Voilà ce que GE Servette s’est offert pour ces retrouvailles avec ce Zoug qui l’avait balayé en finale du championnat au mois de mai dernier. Menés assez injustement de deux longueurs (4-2), les Aigles ont égalisé lors de l’ultime minute alors qu’ils évoluaient sans gardien. Un final rocambolesque, avec deux buts signés Vermin et Winnik, qui est donc venu récompenser une très solide performance collective des Genevois. Si le troisième point est venu de la crosse de Djoos lors de la prolongation, il ne gâche en rien le bilan de la soirée des Aigles .

Car Zoug reste Zoug, un champion pétri de talent. Tout ne tourne pas encore à bloc du côté de la Bossard Arena, mais on sent bien qu’il s’agit juste d’une question de temps. Un titre, ça se digère, au même titre qu’un rôle de finaliste. Ce n’est sans doute pas un hasard si les deux équipes ont distribué quelques cadeaux entre deux éclairs. Cela a commencé d’entrée de jeu par la bourde de Luca Hollenstein qui a relâché un puck et fait le bonheur de Daniel Winnik, lancé à pleine vitesse. Le Canadien porte une grosse part de la réussite offensive des Aigles sur ses larges épaules.

C’est surtout un laxisme défensif qui a permis à Zoug de renverser le cours d’un match bien mal engagé. Simion, deux fois, et Herzog ont semblé plier l’affaire. Mais comme s’il fallait confirmer que malgré un bilan comptable décevant, GE Servette sait faire preuve de caractère prouvant au passage qu’il n’est pas vraiment en crise. La bonne volonté est là. Elle s’est caractérisée par une domination totale sur toute la seconde moitié du match. Et malgré la défaite dans la prolongation, GE Servette a sans doute livré son meilleur match deppuis un bon bout de temps.