La rencontre n’aurait pas pu plus mal commencer pour les Vaudois. Après quelques minutes, ils ont écopé de deux pénalités. Une mineure pour Joel Genazzi et une majeure pour Mark Barberio. Coupable d’un «balayage», le capitaine du LHC a écopé de sa troisième pénalité de match de la saison. Après neuf secondes de double supériorité numérique seulement, Killian Mottet trouvait la faille (3e, 1-0). La suite du power-play a été moins fructueux et la période initiale s’est terminée sur cet avantage d’un but pour les Dragons.