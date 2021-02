D’entrée de jeu, les Luganais ont voulu montrer que leur série actuelle ne devait rien au hasard. Mais bien à une formidable volonté, beaucoup de rapidité, d’engagement, des tirs … mais encore peu de précision. Ainsi les trois premières minutes: des envois en rafale, mais jamais cadrés; pour quelques centimètres, peut-être, mais le résultat est là. Et Gottéron, qui va laisser passer l’orage, va ensuite prendre la direction des opérations; c’est peut-être moins percutant qu’en face, mais ça oblige Schlegel à de nombreuses interventions. Sur Di Domenico, mais aussi face à Bykov (10e), qui virevolte. 0-0, la pause approche, les émotions aussi: 19’12, un tir de Bertaggia s’écrase sur le montant gauche de la cage de Hugues; 19’19, sur le contre qui s’ensuit, Bykov et Desharnais trouvent l’ouverture, exprimant ainsi par les faits l’impression général e de ce premier tiers: Gottéron est un poil plus précis que ce Lugano qui a fait feu de tout bois, mais qui est mené d’une longueur.

Ah, ces pénalités!

On n’a pas encore pu juger le comportement des deux équipes dans des situations spéciales, le tiers intermédiaire va corriger cette carence. Et là, avantage Lugano: qui profite de sa première supériorité numérique pour égaliser (Herburger bien démarqué au deuxième poteau, 25e) et qui transforme un second power play à 49 secondes de la fin de cette deuxième reprise, cette fois parce que les Luganais se sont retrouvés à un joueur de plus suite à un «surnombre» de Gottéron. Et Arcobello d’effacer une nouvelle fois l’avantage que Fribourg avait repris à la 32e sur une action collective magnifique orchestrée par Bykov et conclue par Mottet.