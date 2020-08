Hockey sur glace Fribourg s’offre le LHC à la Coupe des Bains

À Yverdon, les Fribourgeois sont venus à bout des Vaudois après les tirs aux buts.

Maillard sonné

Le gardien des Dragons n’a cependant rien pu faire face à Leone et Almond, qui ont inversé la tendance en 70 secondes entre la 13e et la 14e (2-1).

Du côté vaudois, les nouveaux visages avaient pour noms Douay et Maillard. Et c’est le second - aligné au centre de Bertschy et de Kenins - qui s’est le plus illustré, avec un puck de 3-1 à la 22e (arrêt de Berra) puis en étant sonné par une charge de Sutter (50e).