On pouvait légitimement s’attendre à ce que le froid perçant de la Valascia n’anesthésie les acteurs de ce quart de finale de Coupe. Il n’en a rien été puisque la rencontre a commencé sur un rythme particulièrement élevé. Les Fribourgeois sont passés tout proche de concéder l’ouverture du score à la 12e. L’essai de Giaccomo Dal Pian a toutefois terminé sa course sur la base du poteau. Quatre minutes plus tard, les Dragons ouvraient la marque par David Desharnais en supériorité numérique. Le joueur de centre québécois s’est retrouvé seul face au but vide à la suite d’une belle combinaison entre Julien Sprunger et Chris DiDomenico.