Basketball: Fribourg sort Genève de la Coupe de Suisse, Vevey passe en demie

Vevey Riviera passe en demi-finales

Face à une formation qu’ils avaient largement battue le 26 novembre dernier (104-76), les protégés de Niksa Bavcevic ont dû puiser dans l’entier de leurs ressources pour redresser une situation qui paraissait compromise à la mi-match (39-48). Soutenus par un public chauffé à blanc, ils ont réalisé une deuxième mi-temps nettement plus en rapport avec leurs standards. Jonathan Dubas et Malik Johnson en ont profité pour reprendre du poil de la balle après avoir «toussé» 20 minutes durant. Mais c’est un autre veveysan qui a sonné la charge à la 24e. Posté derrière l’arc, l’Américain Michael Williams a expédié deux missiles qui ont fait basculer le score en faveur de Vevey Riviera, de 49-52 à 55-52. Le train était enfin lancé.

Les troisième et quatrième quarts ont donné lieu à un mano a mano à couper le souffle, comme c’est souvent le cas aux Galeries du Rivage. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup ou plutôt panier sur panier. Plus incisive dans la raquette, la bande à Dubas a fini par prendre logiquement le dessus sur une formation privée de l’une de ses têtes de gondole, l’Américain Hamish Warden, sorti pour 5 fautes à la 34e.

Eliot Kübler (12 pts) était bien entendu tout sourire après la rencontre. «Je suis très heureux de cette victoire, a confié le guard de Vevey Riviera Basket. «On a tout de même souffert. Cela ne devrait pas nous arriver. En première mi-temps, on n’était pas dedans. Nos systèmes en attaque ne fonctionnaient pas. Nos approches étaient molles. On s’est bien parlé à la mi-temps. On ne pouvait pas laisser passer cette qualification.»