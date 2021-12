Hockey sur glace – Fribourg terminera l’année sur le trône

Fribourg a eu besoin de dix petites minutes pour se remettre en ordre de marche. Privés de derby dimanche après la défection de GE Servette, les Dragons ont connu une entame de match un peu compliquée contre Langnau. Les Emmentalois avaient pu, eux, se dégourdir les jambes et même plus dans un derby contre Berne perdu en prolongation. Cette première moitié de première période aura au moins permis de donner l’illusion que la soirée pourrait se terminer sur autre chose qu’une nouvelle victoire des hommes de Christian Dubé. Pris à froid, ils ont offert d’emblée une occasion au duo d’enfer composé par Alexandre Grenier et Jesper Olofsson de se mettre en évidence. En supériorité numérique, les Bernois ont manqué le coche et les deux artistes se sont effacés avant même d’avoir pu mettre la gomme.

Une soirée tranquille

Avec ce coussin, Fribourg s’est offert le luxe d’une soirée tranquille malgré un retard à l’allumage. Cette équipe respire la confiance avec des hommes forts qui le sont en toutes circonstances. Et peut-être encore davantage quand l’infirmerie se remplit d’éléments qui ont contribué à la saison remarquable des Dragons (Jörg, Walser, Diaz). Après le capitaine et le serial buteur, c’est Ryan Gunderson qui a triplé la mise d’un maître tir (36e).

La soirée s’est forcément terminée en pente douce entre une équipe qui ne pouvait plus et une autre qui ne devait plus en faire davantage. Avec encore en ligne de mire la venue de Lugano, mercredi, les hommes de Christian Dubé ont dosé leurs efforts, évitant tout coup de patin inutile. Pour la bonne bouche, Nathan Marchon par deux fois a donné au score des allures plus sévères alors que Schilt a sauvé l’honneur et privé Reto Berra d’un nouveau blanchissage.. Fribourg a désormais la certitude de terminer l’année sur le trône de la National League. Il sait aussi qu’il commencera la suivante sur la glace du champion en titre, Zoug.